無人機可應用於噴灑農藥與農業影像分析。（張朝欣攝）

北港農工推廣科技農業，24日開辦「植物保護作業無人駕駛飛機操作研習」課程，教導農科學生操作植保無人機噴灑農藥，讓新興科技與農業結合，以更具效率、更省人力、更安全的方式處理田間工作。

北港農工配合國家政策，投入「獎勵高中從農方案」與「新農民培育計畫」，培育具備先進科技能力的農業人才，24日聘請植保無人機老師到校授課，先在操場上進行無人機操作示範，再到教室講解無人機法規與各種應用。

無人機老師吳俊毅表示，無人機是目前最夯的新興科技，可應用在各個行業，農業方面主要是應用於噴灑農藥的植物保護作業，以及進行大面積的農業影像分析，藉由智慧農業的輔助，將大幅減少農業人力的需求。

吳俊毅說，此次教學的植保無人機為6軸機，配有6個噴嘴，可承載16公升藥劑，以每秒3至5公尺速度在農田或果園上方飛行，15分鐘即可噴灑6至7分地，噴灑費用與人工差不多。

無人機的優勢在於不受地形限制，例如水稻、芋頭等水生農作物，若用人工噴藥必需踩在泥濘土壤裡，無人機則可凌空輕鬆作業；應用於山坡地，不需人工爬上爬下耗工費時，且可避免作業人員吸入農藥。

北港農工校長廖宏瑩指出，透過無人機研習課程，可讓學生學到以安全、有效率的方式處理大面積農藥噴灑，認識新興科技於農業經營上的運用，了解從農不再是孤軍奮戰，因為新興科技將為嚴重缺工的農業環境帶來巨大的支援。

(中時 )