仁一醫院與慈善團體陪伴老人家吃麻油雞，提前慶祝重陽節。（張朝欣攝）

華山基金會等慈善團體面對今年募款情況不佳，透過網路募集二手物資，24日與北港鎮仁一醫院、北英獅子會共同舉辦義賣活動，所得全數用於照顧失能、失智、失依長輩與重陽敬老活動，讓弱勢老人家感受社會的溫馨。

今年適逢選舉年，許多企業、社團資源分散至選舉事務上，善款明顯減少，華山基金會因此與仁一醫院、北英獅子會、中華陽光推展關懷協會透過網路募集二手物品義賣，藉此幫助弱勢老人家。

義賣活動24日在仁一醫院前舉行，善心人士捐出各種日常用品、食品、衣物，以低於市價的價格出售，吸引許多民眾前來撿便宜、做公益，仁一醫院吳雅雯表示，義賣所得約3萬餘元，全數捐給華山基金會。

仁一醫院也特別為老人家準備熱騰騰的麻油雞，吳雅雯說之前有老人家說天氣漸冷，很希望能吃碗麻油雞，因此院方特別準備麻油雞為老人家進補，還有蛋糕提前為老人家慶祝重陽節。

華山基金會北港站感謝仁一醫院等社團，藉由拋磚引玉發起愛心義賣活動，以實際行動幫助弱勢孤老，基金會正為明年度的服務經費提前籌措準備，誠摯邀請大家一起認助孤老每月1250元或小額長期贊助，讓愛心能夠永續傳承。

(中時 )