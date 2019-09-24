中華汽車上周發表旗下首款白牌電動機車eMOVING iE125，提出「在家充電、外出快速補電」的概念，並提供不同費率電池月租方案，和目前較為普遍的換電系統不太一樣，反而與特斯拉的商業模式較為類似。

廠方數據顯示，eMOVING iE125充飽電單次最大行駛里程可達155km，高於大多數人的單日用車里程，車主回到家即可充電，出門在外若電量不足，也可利用充電站補電，目前已與肯德基、家樂福，以及中華三菱經銷商順益汽車、匯豐汽車合作，建置快速充電站與超級充電站。

其中，超級充電站10分鐘就可補充50％電能，讓eMOVING iE125的充電型態可以更加融入大眾生活圈中，例如在肯德基用餐、在家樂福逛街購物的同時，即可補充電能。業者預計今年底充電站將達108座，2020年可達250座以上，讓更多的eMOVING iE125車主可以安心騎乘。

eMOVING iE125有精緻型7萬3800元、豪華型7萬9800元、旗艦型8萬5800元等3種車型，若以桃園汰舊換新補助及各項方案，不到4萬元即可擁有。不同的是，eMOVING iE125價格採車電分離，電池為終身保固，購車之後需選擇399、599或799元／月等適合自己的方案。

399基礎型適合住家與公司充電便利的用戶，在家充到飽，在外可以單次付費方式至快充站補充電力；599輕量型提供100分鐘超級充電時數；799進階型則不限快充時數，適合騎乘里程高的車主。今年底前，599輕量型與799進階型用戶，每月499元可享不限里程、不限快充時數的優惠。

實際試駕eMOVING iE125，在ECO和Speed模式下騎乘，發現它的動力較為溫和，尤其起步後，在時速30-50km／h的加速感不若競品般的直接，但在Boost模式時即轉變個性，加速的力道明顯。試駕路線途經中華汽車楊梅廠至肯德基龍潭店的山坡路上，啟動Boost模式的騎乘感受，一點都不亞於125cc的油車。

騎乘舒適 安全加倍

經中華設計人員的解釋，主要的考量是eMOVING iE125定位在大眾化的消費者，電動馬達的動力表現比油車更直接，刻意降低輸出是讓更多人好操作，以免一下子提升轉速，在壓過人孔蓋、標線、橋樑接縫等路面時，降低打滑的可能，提升行路安全。但切入Boost模式時，會提供20秒左右的連續加速力道，提供充足的超車動力。

eMOVING iE125另一個特色是騎起來很舒適，原來是廠方採取前輪90／90R12、後輪100／80R10的配置，因為較大的前輪可對付坑洞，而一般在性能版油車才會使用的33mm避震器（一般車為30mm）可化解更多地面的震動，較寬的後輪搭配單支傾斜避震器，則兼具舒適與穩定的效果。

整體的騎乘印象覺得此車相當適合一般小家庭，低扁長寬的座墊兼顧男女坐乘感受，省力的電動中柱更是貼心，還有如汽車才有的胎壓顯示、定速功能、Keyless功能，再加上可前後滑行的便利操作，將eMOVING iE125比作電動機車界的家庭房車，一點也不為過。

中華eMOVING iE125許多設計細節源自於汽車，整體騎乘感受更加偏向舒適，前大後小的輪胎設定，兼具轉向靈活與吸收碎震的特性，有如電動機車界家庭房車。（陳大任攝）

《FUN心騎》APP提供相當完整的車輛資訊（左），行車紀錄器的影片是透過WiFi傳送至手機（右）。（陳大任攝）

左把手有省力牽車、電動倒車、定速功能。（黃世麒攝）

旗艦車型的前方斜板內建有行車紀錄器。（黃世麒攝）

電動中柱對女性而言，特別省力好用。（黃世麒攝）

充電時，《YES CHARGE》APP同步顯示。（陳大任攝）

eMOVING超級充電站設計美觀，操作流程簡單。（陳大任攝）

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