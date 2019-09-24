泰山區原民文健站位於辭修路上的森林書屋。(吳亮賢攝)

原住民長者們帶來精彩的歌舞表演。(吳亮賢攝)

為尊重原住民族文化及照顧原住民族長者需求，新北市逐步於各區設置原住民文化健康站，24日淡水區、泰山區、烏來區三處新設站點舉行聯合揭牌，未來將提供共餐及多項樂齡課程，其中泰山站結合區內森林書屋特色，營造濃濃部落風，令原住民長者直呼「有回到部落的感覺。」

自2011年起，新北市陸續在13個行政區設置17站原住民文化健康站，提供55歲以上原住民長者關懷訪視、電話問安、共餐、送餐等服務，今年度新北市再於淡水區、泰山區及烏來區增設3站，並於昨日舉行聯合揭牌儀式。

新北市副市長吳明機指出，藉由原住民文化健康站，讓有著相同語言、成長記憶及生活模式的長者，在每週的互動交流中，找到共同的回憶與話題，也找到心靈及生活的寄託。

吳明機表示，目前新北市仍有部分行政區未設置原住民文化健康站，包括蘆洲、三重、五股、金山、萬里等，未來會逐年增設，建構原住民長者照顧服務網。

其中泰山原民文健站選址於辭修路上的森林書屋，利用一樓閒置空間，打造成原民長者的樂齡天堂，每周二、三、五舉辦共餐，並開設原民歌曲、舞蹈、編織等課程。

區長謝文祥表示，泰山原民文健站四周被山林環繞，彷彿回到部落當中，藉此鼓勵長者們走出家門，參與各項靜、動態活動，添加生活樂趣與動力。

(中時 )