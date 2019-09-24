北市議員楊靜宇發現，台北馬拉松報名費，5年來半馬漲得6成多、全馬漲8成，痛批貴得沒道理。（北市體育局提供）

愈跑愈貴！北市議員楊靜宇發現，台北馬拉松2014年的報名費，半馬800元、全馬1000元，豈料今年贊助商明明比去年多8家，但今年半馬卻長6成多、1300元，全馬漲8成、1800元，令民眾難以接受。體育局長李再立回應，今年被要求要全程賽事轉播，加上基本工資調漲，報名費才會漲價。

楊靜宇24日在議會上質詢，台北馬拉松5年來，半馬從800元漲到1300元，全馬從1000元漲到1800元，累計漲幅分別是62.5％與80％，但民眾抱怨，反觀新北市萬金石馬拉松報名費僅收1500元，「挑戰賽」報名費更只收800元，台北馬拉松貴得沒道理。

「漠視民眾權益！」楊靜宇指出，況且參賽人數一年比一年增加，今年主要、協力與合作贊助廠商，比去年還多出8家，竟仍漲報名費。

李再立表示，台北馬拉松報名費已有3年未漲價，但因今年獲得國際田總的銅牌級認證，要求賽事全程直播，因此才增加轉播費，且晶片還需符國際規範，加上基本工資調漲，人事費用增加，市府才會同意調漲報名費。

楊靜宇也提到，市府自2016年至今年3月底，又取消多達32起的路跑活動，有民眾要求市府介入退費，以保障跑友的權益，但市府體育局與法務局全然束手無策，僅能建議陳情人去申請調解或訴訟，他建議，體育局可收取保證金，方便取消路跑時，能順利退回報名費，避免民眾求償無門。李再立回應，將會找法務局研議保證金制度的適法性。

(中時 )