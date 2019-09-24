育有2個女兒的時尚媽咪Melody分享自己的育兒經，最怕每逢開學過後，流感、腸病毒跟著來，她與很多家長一樣希望小孩不要中鏢，並向民眾呼籲正確洗手、個人健康管理與按時接種流感疫苗對幼兒防疫的重要性。

疾管署為了響應雙語政策，提升幼兒與照顧者的防疫意識，今年推出中、英文與注音的防疫雙語繪本「CHELSEA AND FRIENDS小喜與朋友們」，並於今（24）日「洗手繪健康」幼兒防疫暨繪本新書活動上公開發表。

這套雙語防疫繪本分別以「腸病毒」、「新型A型流感」、「流感疫苗」與「病毒性腸胃炎」4種幼兒在日常生活可能接觸的傳染病為主題，透過主角「小喜」與好朋友之間的故事，深入淺出引導讀者認識疾病症狀與預防方法。

疾管署此次推出中英文防疫雙語繪本，期望更多學童懂得如何正確防疫與自我保護，未來將會致贈給全國956所偏鄉小學，藉由推廣繪本，讓防疫觀念像種子一般，散播到各個角落。

身為防疫大使的時尚媽咪Melody透露，自己搶先看過這套雙語繪本，認為透過有趣的故事傳達枯燥乏味的防疫資訊，能讓大人、小孩閱讀繪本的過程，共同學習與思考防疫觀念、寓教於樂。

(中時 )