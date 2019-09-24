新北市府24日舉行道安會報，交通局、社會局分別提出「108年上半年肇事防制分析」及「高齡者交通安全宣導執行成果」專案報告，新北市副市長陳純敬指示，要透過工程、教育及執法三管齊下，要求各區公所及警察分局協助加強宣導及執法，以減少事故傷亡，提升道路交通安全。

陳純敬表示，利用道安觀測指標分析，瞭解整體及各行政區事故發生的目標族群、事故型態及違規行為等重要資訊，各區公所及警察分局即可針對轄內交通事故增加族群及經常違規態樣加強宣導和執法。

交通局交安科長林昭賢表示，根據新北市今年上半年交通事故統計數據，30日內死亡人數今年累計119人，較去年同期增加3人；其中，65歲以上年長者交通事故死亡人數 36人、佔30％，又以機車死亡及行人死亡各為15 人、佔42％。

林昭賢指出，機車事故死亡人數71人，較去年同期增加5人，增加幅度較大的年齡族群為17歲以下增加4人、65歲以上增加3人；此外，酒後駕駛失控也較去年同期增加6人。

社會局老人福利科科長林妏燕指出，高齡者發生機車事故常因「未依規定讓車」及「未注意車前狀況」，因此市府跨局處針對高齡者的交通安全需求整體規畫。

包括在公共托老中心、社區照顧關懷據點及松年大學等辦理高齡者交通安全宣導，並結合新北動健康編製「等一下呢」台語版交通安全宣導歌曲，透過簡易的旋律及肢體動作，讓高齡者不僅注意交通安全，還能活化筋骨。

交通局表示，後續道安工作小組亦將針對年輕及年長機車族群，以及年長者行的安全和酒駕違規加強教育宣導、工程及執法等三管齊下，減少事故傷亡，並提升道路交通安全。

(中時 )