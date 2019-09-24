苗栗縣三灣鄉公所為全台唯一無土地所有權的公所，自1967年建成至今，每年繳納租金向在地祭祀公會承租，然而建物使用時間長嚴重老舊龜裂、壁癌叢生，現址辦公廳舍狹小且無停車場規畫，公所自籌2400多萬元、內政部補助近8000萬元欲易地重建，不料24日3度流標，補助款收回恐將重演。

三灣鄉公所啟用逾半世紀，目前用地仍由公所向在地祭祀公會承租，由於該地地主連名逾200人徵收困難，加上地價上揚，年租金已由80萬元飆至110萬元為公所財政沉痾，2014年內政部同意補助6500萬元，選定都市計畫道路旁約0.52公頃土地作為新廳舍基地，但經流標8次，補助款慘遭收回。

去年在立委徐志榮爭取下，內政部同意以「前瞻基礎建設計畫」再次補助三灣公所易地重建案，鄉公所指出，新建廳舍設計規畫為地下1層、地上4層樓的建物，24日第3次招標又再流標，公所評估可能與分期付款事宜有關，但仍殷切期盼有「自己的窩」，鄉長温志強回應，針對流標原因已請建築師再評估。

民政處自治行政科表示，該工程標案8月13日上網公告，9月4、11日均無廠商投標，24日舉行第3次招標仍舊乏人問津，廠商不願透露原因。

過去曾傳廠商擔心縣府財政困難領不到錢沒人敢標，縣府駁斥「現在沒有這個問題」，但就怕標不出去，補助款被收回的歷史重演，縣長徐耀昌於縣務會議指示，由祕書長召集相關人員專案輔導，自治行政科提到，這個月底前標不出去，內政部也將進行標案檢討。

(中時 )