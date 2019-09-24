台中50歲趙姓婦人日前腹痛難忍，到診所就醫多日未改善，且她沒有發燒、黃疸等症狀，診所檢查也無法確認病因，改赴亞大醫院醫院就診，經「重點照護式超音波」檢查，確診為急性膽石性膽囊炎，緊急開刀才未因膽囊破裂引發腹膜炎、敗血症等情況。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師曾晟恩指出，典型膽囊炎會出現噁心、想吐、發燒及痛覺可能延伸至背部或右肩的右上腹疼痛等症狀，但趙婦發病時指感覺腹部陣陣疼痛，與典型症狀不同，且未出現膽結石阻塞總膽管引發的黃疸情況，使得她多次到診所就醫卻無法確認病因。

所幸趙婦轉到醫院門診，醫療團隊透過「重點照護式超音波」檢查發現其膽囊壁增厚水腫且膽囊腫大、膽沙阻塞，及時揪出病因。曾晟恩表示，以往診斷膽囊炎會觸診、抽血並安排腹部超音波，因時間較長，往往延誤治療時機，且超音波檢查過程可能受骨骼、脂肪或空氣傳遞等因素影響，不易看清。

曾晟恩強調，隨科技進步，透過門診「重點照護式超音波」檢查可即刻確認急性膽囊炎患者的病灶，其具有即時、方便、非侵入性等特質，降低檢查風險與不適。

曾晟恩表示，急性膽囊炎可分為膽結石阻塞引發的「膽石性膽囊炎」、長時間麻醉或進食引起的「無膽石性膽囊炎」，且膽囊炎常會反覆發作，通常需切除才能有效治療，且患者飲食應低脂低油、減少腸胃負擔。

(中時 )