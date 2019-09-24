李安成《無題山水》。（誠品畫廊提供／李怡芸台北傳真）

「他生前展不多，但朋友不少」策展人王嘉驥作為已故藝術家李安成的友人，認為過去李安成的眾多作品，還未有機會更全面向世人展現，近日在誠品畫廊策展《世界微塵裡：李安成作品選》，從中可見不同時期在漂泊四處卻受到大自然的滋養，以及他跳脫傳統水墨的時代性。

王嘉驥指出，李安成雖未受到學院的水墨養成教育，但高中時期曾師事大陸來台的書畫家賈松珍，而後又隨著大哥李茂成而對水墨書畫的創作尤為熱衷。「50至70年代的水墨雖為主流，但李安成很早就跳脫仿古的基調，多畫自己感受的自然現象。」從生長的雲林到北上後投靠大哥而住在基隆，或日後曾短暫居住在陽明山和紅樹林，王嘉驥指出，李安成並未具體地畫哪個寫實的景，筆下轉化的是印象中的山與海。

雖曾受傳統訓練，王嘉驥指李安成的繪畫不落傳統定型格式的窠臼，他的獨創與現代意識很早就已建立，從自己的鄉野體驗出發，結合對於天候與大地變化的敏銳觀察，把大自然內化為一種介於具象與抽象之間的風景意象，「他畫中那種要下雨不下雨，山、雲、陽光、水的關係處理得尤其微妙。」前期多用較薄的單宣紙，使用排刷做出暈染的效果，後期挑戰濃重的筆墨，畫作尺幅也加大，「大用筆，筆墨在紙面上拖曳，飛白明顯，墨色也更烏黑」。

李安成晚期的畫風顯得厚重與沈鬱，王嘉冀指出，「70到90年代，台灣藝術市場跌跌撞撞，不太有發表的機會，創作者沒有傳統的供養人，會較辛苦。」而他認為李安成看似灑脫的作品，有著他自己以邊緣看待自己的藝術的視角，也透出他創作路上的孤寂。誠品畫廊總監趙琍則認為：「他沒有將生命中的脆弱及生命中深層的悲哀直接放在畫裡面，他將這些轉化成一種力量。在他的畫中我是看到希望的，看到一種煥發的力量。」

2013年李安成南遷高雄前將畫寄存在誠品畫廊，卻於2015年7月意外染疾病逝，王嘉驥與趙琍藉此回顧展作為對李安成的紀念，也折射出藝術家的飄泊與孤獨。

(旺報 )