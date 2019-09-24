台大校園驚傳墜樓 19歲女子3樓墜地意識不清 18:052019/09/24 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣大學校區傍晚發生墜樓事件，消防局下午5時許接獲報案，羅斯福路4段台大校區有人墜樓，警消到處發現，現場係一名女傷病患、約19歲，不明原因由3樓高墜落，意識不清，頭部明顯外傷，送台大醫院急救中。 據了解，事發地為台大博雅教學館，學生先聽到「碰」一聲巨響，接著見到一名女子躺在平台地上，嚇得趕緊報警處理，消防局救護人員將女子送醫急救。 轄區警方獲報，封鎖現場調查，詳細發生原因，仍有待調查釐清。 (中時 ) #女子 #現場 #校區 #原因 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 921國家防災日做這個動作有機會拿大獎 11:332019/09/20 社會 嘉縣水上火燒4棟平房 幸無人傷亡 14:472019/09/20 社會 不停性騷擾男子被北檢追加起訴 15:132019/09/21 社會 921震災20周年 北市消防辦「國家防災日」宣導活動 18:222019/09/21 社會 宜蘭冬山火警 2人命危5人傷 05:532019/09/22 社會 軍人借住竟浴室偷拍 被害女拒和解 14:122019/09/22 社會 大甲公墓起火 警消滅火赫見手榴彈 16:382019/09/23 社會 宜蘭1釣客落海 無生命徵象 17:262019/09/23 社會 死不繫安全帶 陸女嗆「公安局長我親戚」 08:122019/09/24 社會 苗栗頭份后庄國小非營利幼兒園24日動工 15:052019/09/24 生活 社會熱門新聞 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 走私大閘蟹登陸金門 岸巡查獲首批3600隻 - 刑案 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 「雅詩蘭黛」進口含藥化妝品 因法規修正不罰 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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