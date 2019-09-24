台灣大學校區傍晚發生墜樓事件，消防局下午5時許接獲報案，羅斯福路4段台大校區有人墜樓，警消到處發現，現場係一名女傷病患、約19歲，不明原因由3樓高墜落，意識不清，頭部明顯外傷，送台大醫院急救中。

據了解，事發地為台大博雅教學館，學生先聽到「碰」一聲巨響，接著見到一名女子躺在平台地上，嚇得趕緊報警處理，消防局救護人員將女子送醫急救。

轄區警方獲報，封鎖現場調查，詳細發生原因，仍有待調查釐清。

(中時 )