新開社區中央廚房除了輪值的烹飪班員，許多熱情鄉親也會幫忙備菜。（巫靜婷攝）

烹飪班員依據健康食譜備餐，4菜1湯營養均衡。（巫靜婷攝）

大湖新開社區長照共餐

長照政策推行至今，苗栗縣共有138個關懷據點，其中127個辦理共餐服務，除了3大人口密集區竹南、頭份、苗栗市外，偏鄉經營共餐服務，經費常捉襟見肘，新開社區發展協會鑒於村內高齡化，為使長者踏出家門活絡身心，開辦中央廚房每周共餐3日，理事長徐源基表示，除了縣府補助，其餘資源多由社區居民回饋支持。

新開社區去年10月11日成為大湖鄉第一個C＋級巷弄長照站，落實「敬老、愛老、護老」，社區組織50名領有證照的志工支援長照，39名烹飪班員分組輪流辦理共餐，其中不乏考取中餐乙級、丙級者負責掌廚，煮出的飯菜安全衛生、美味營養，固定每周一、二、四提供中餐4菜1湯，成為長者踏出家門的動機。

烹飪班員王雲櫻表示，中央廚房參考衛生署發布的健康食譜配餐，有魚、有肉、有蛋、有湯，1天平均供應60人食用，最多時也曾達80、90人同時共餐，看著社區長輩從害羞扭捏到現在會幫忙挑菜，「我最近都胖囉！」長者樂於分享，子女上班也更放心，由於食材等經費有限，廚房多由班員及外界贊助，親自下廚備餐可省去聘用廚工1個月2萬多元。

理事長徐源基坦言，共餐不收費，經費常有不足，政府對長照據點的補助非隨著服務人數多寡而增加，而是依據辦理服務的天數來界定，因此中央廚房缺少的經費，只能依賴熱心人士幫忙，但為了不讓長者互相比較，社區也盡量不收長者子女的金錢贊助，據點滿足長者與外籍看護聚會的需求，明年度社區考慮擴大辦理，加入5天共餐行列，進而爭取更多資源挹注。

(中時 )