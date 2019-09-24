日本3大電信商排除華為5G產品

由於對中國大陸快速發展的信息通訊技術產生重大危機感，日本政府最近要求國家安全保障局設立經濟安全部門，並由首相安倍晉三的親信、前內閣情報官北村滋主導，制定日本經濟安全保障政策，這被視為是日本正式對中國大陸華為公司在內的5G技術反制與對抗的先聲。

據《共同社》報導，日本的國家安全保障局（NSS）負責綜合協調外交與安全保障政策，最近日本政府要求其新設經濟部門，其背後原因是對信息通訊技術高速發展的中國大陸有強烈危機感。

報導說，首相安倍晉三並起用親信、前內閣情報官北村滋擔任擔任該局局長等，以加強首相官邸對國家安全保障工作的主導，並在「經濟安全保障」的政策制定中確保萬無一失。

報導指出，首相官邸表示，該構想的目的「不是綜合調整，而是扮演司令部的角色」。未來將從縱向分割負責經濟政策的財務省、經濟產業省、總務省等匯集人才，由新設部門統一管理信息，進行戰略性的政策起草與制定。

日本政府考慮到的是，高速大容量5G移動通信系統等高科技領域的國際競爭日趨激化，尤其是中國通信設備巨頭華為技術公司憑藉高性能5G產品正在全球擴大市場份額。

尤其是美國川普政府以網路攻擊及間諜行為等安全威脅為由，對該公司設備啟動了禁運措施。日本也在去年決定實際上將華為排除出政府採購清單。

報導認為，日本今年7月加強半導體材料對韓國出口管制等，經濟與外交安保的距離也在縮小。政府官員指出「不僅是傳統的安保領域，需要根據國際社會的變化進行應對。」

(中時電子報)