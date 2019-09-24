新北市長侯友宜24日前往越南參訪「胡志明市富美興新都心造鎮案」，看到台灣企業家將原本沼澤荒野，開發成為越南最先進的黃金區塊。侯友宜說，考察所見所得也將作為新北市的塭仔圳及林口工一重劃區等開發案的學習指標。

胡志明市第七郡富美興新都心是越南的造鎮奇蹟，台灣企業家丁善理在30年前來此投資，並由他的兩位兒子接續率領富美興集團，耗費15年時間填海造陸、改善地質，將3300公頃的沼澤荒地，建設成為越南工商繁榮、生活機能最佳的新市鎮，2013年被《哈佛商業評論》譽為「新興亞洲都市擴張的最佳示範」。

集團總裁丁廣鋐介紹，都心區有發電廠、加工出口區及各種城市基礎設施，同時也規劃市民友善生活空間，區內綠地與公共空間面積超過40％，還有多所國際學院，包括日本、韓國、南西貢、澳洲及台商子女就讀的學校。

侯友宜說，新北市也有造鎮或城市整體開發的構想，包括塭仔圳新都心開發案、林口工一市地重劃案等，富美興的成功開發模式可供新北市政府學習借鏡。

侯友宜9月18日率團前往新加坡、泰國、越南，進行7天市政考察及投資招商之旅，在參訪胡志明市富美興新都心後，預定今日晚間返抵台灣。

(中時 )