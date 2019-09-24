2019韓國羽球公開賽今天進行會外賽及混雙會內賽，台灣共4組人馬成功從會外賽突圍，收下會內賽門票，分別是女單白馭珀、男單呂家弘、男雙李哲輝/楊博軒及混雙王齊麟/程琪雅。

男將呂家弘今天在會外賽一日連闖兩關，先以15：21、21：12、21：10擊退同胞甘超宇，之後再以21：17、21：12重挫大陸選手周澤奇，加入周天成、王子維的行列，在會內賽與其他好手一較高下，最早出賽的王子維預定台北時間9點20分對壘日本選手西本拳太，呂家弘1點05分面對印度選手凱許亞普（Parupalli Kashyap），周天成則要等到晚上8點才登場，對手是泰國選手塔馬辛（Sitthikom Thammasin）。

女單白馭珀21：8、21：10，僅花28分鐘就解決加拿大選手崔凱瑟琳，與重返世界球后的戴資穎一同在女單會內賽出擊，兩人第一輪都要出戰泰國選手，小戴預計中午12點10分迎戰生涯對戰8勝3負的布莎南（Busanan Ongbamrungphan），小小白則預計下午3點10分要面對金達蓬（Nitchaon Jindapol）。

至於台灣雙打組合明天不少人要挑戰種子，女雙許雅晴/胡綾芳，會內賽第一輪要挑戰大會5種子的印尼組合波莉（Greysia Polli）/拉哈尤（Apriyani Rahayu），另一組女雙張淨惠/楊景惇對第4種子的大陸組合陳清晨/賈一凡混雙王齊麟/程琪雅要碰上第2種子、大陸組合王懿律/黃東萍。

(中時電子報)