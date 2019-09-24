高雄市長韓國瑜被抹黑曾說過要到南海挖石油，韓昨回答市議員提問時更是否認講過這句話，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千今提問出4大問題，要抹黑的人回答，並痛斥，這已經不僅僅是智商的問題，更是人格的問題了。

韓國瑜去年選前曾有條件的談南海開發石油，償還高雄市政府負債的想法，但外界一再抹黑韓要去南海挖石油，議員高閔琳昨質疑時問韓「挖石油的預算到底編在哪裡？」韓國瑜回嗆說，「挖石油請問誰說的？今天把這個話請清楚」。

孫大千在臉書發文，提出4大問題，請「黑韓無上限，智商無下限」的朋友們回答，如下:

第一是韓國瑜市長是什麼時候把「開挖南海石油」列入政策白皮書當中呢？

第二是韓國瑜市長最初的想法是，結合中央政府和國外資金共同開發南海資源，什麼時候變成了「由高雄市政府主導石油開發」呢？

第三是韓國瑜市長只是在一次政策討論會中，提出「南海資源開發」是可以讓高雄市增加財源的選項之一，為什麼就要把「南海開發石油」直接變成他的政見了呢？

第四是韓國瑜市長最初想要強調的是，中央政府應檢討礦業法，讓開採地區的地方政府可分配權利金，才能夠增加地方稅收，解決高雄嚴重的負債問題。這和由高雄市政府編列預算去南海開挖石油，根本就是完全不一樣的事情，為什麼要混淆視聽呢？

他痛斥說，刻意扭曲韓國瑜的發言內容，只不過是為了要重傷抹黑韓國瑜。這已經不僅僅是智商的問題，更是人格的問題了。

(中時電子報)