嘉義縣東石鄉公所清潔隊協助放置誘捕籠，減輕動保人員的作業量。（嘉義縣政府家畜疾病防治所提供／張毓翎嘉義傳真）

動保人員頂著烈日、不畏嚴峻的天氣，上山下海跑透透，經常一不小心而流血、受傷。（嘉義縣政府家畜疾病防治所提供／張毓翎嘉義傳真）

流浪狗到處流竄、咬傷路人事件頻傳，為了解決流浪犬大量繁殖所衍生的問題，嘉縣府自7月18日起設立精準捕捉專線。縣府家畜疾病防治所指出，目前面臨的難題是，不僅有許多想棄犬而濫報的飼主，還有些地方機關配合度低，令動保人員相當頭疼，因此除了增加捕捉人力，明年1月也會成立動物保護管制隊，以加強精準捕犬的能量。

家畜疾病防治所所長林珮如表示，接到不少通報人因想要遺棄年老、多病的家犬，就狗兒放走，但又趕不走，便將牠佯裝成野外遊蕩的犬隻，直接要求動保人員處理；還有民眾不小心撞到流浪狗，但不想花錢救治，就以「路過者」身分申請救援，雖可對濫報者依動物保護法相關規定開罰，但由於構成罰鍰要件難成立，只能先以道德勸說為主。

根據家畜疾病防治所統計，今年7月1日至9月22日已受理761件通報案件，業務量是以往4倍之多，其中，精準捕捉有145件，並已處理135件、正處理中有10件，符合精準捕捉原則者有51隻。儘管人力資源有限，縣府家畜所仍希望盡速處理民眾通報的案子，故捕犬人力從原本2人，9月初也增至5人。

「捕捉流浪狗是全民共業！」林珮如疾呼，同仁頂著烈日、不畏嚴峻的天氣，上山下海跑透透，努力地去處理每項通報案件，經常一不小心而流血、受傷，希望民眾不要濫用資源；此外，若鄉鎮市公所等地方單位能先協助放置誘捕籠，或幫忙捕抓等，減輕同仁負擔。

(中時 )