街友「豬哥叔」被人發現陳屍涼亭，行凶的李姓男子（左）坦言酒後殺人，一審遭判刑16年。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

去年耶誕夜前夕，84歲、綽號「豬哥叔」的羅姓街友被人發現陳屍屏東市自立路旁涼亭，頭部有明顯傷痕，屏東警方追查後發現，32歲街友李仲修涉有重嫌，經員警上門逮人，他才坦言酒後起了爭執、失手殺了對方，屏東地院法官審酌後一審判刑16年、可上訴。

當時屍體被發現時，涼亭內處處血跡，接獲報案後警方隨即啟動訪查，發現羅姓死者平常就在涼亭附近出沒，與多名街友一同吃飯喝酒，但案發後最常與他飲酒的李姓街友突然不見蹤影，因此懷疑他涉有重嫌。於是在李嫌經常出沒地點進行查緝，數小時後便在屏東市民族路段找到人，並帶回警局偵訊。

自知犯行曝光，李嫌坦言，當時2人一同飲酒，他斥責對方衣服太臭、要求立刻更換或清洗，但羅拒絕，李酒後失控便隨手拿起鐵椅及酒瓶，不斷朝老街友頭部及身體猛砸，導致他鼻骨及多處肋骨骨折，造成大量失血、當場死亡。

李男見狀拿起一旁棉被，順手蓋在「豬哥叔」身上，隨即逃離現場，隔天街友一如往常前往涼亭聚集，卻發現人一動也不動倒臥地上，斑斑血跡令人怵目驚心，嚇得趕緊報警。

聽聞「豬哥叔」的死訊，熟識街友紛紛主動到案發現場，用自己的方式為死者哀悼，離開時還倒了一杯酒，希望老街友一路好走。

(中時 )