台北市牛肉麵饗味國際大評比24日揭曉得獎名單。（北市產業局提供／吳堂靖台北傳真）

台北市牛肉麵饗味國際大評比24日揭曉得獎名單，冠軍由板橋「皇家傳承」奪下，亞軍為台灣一品、季軍則為牛將軍小吃店 ，冠軍店家陳家斌得知獲獎時，振臂高呼，現場爆出如雷掌聲，陳家斌開心表示，沒想到能夠獲得評審青睞，非場驚喜，希望能讓更多人品嘗到台灣美食。

牛肉麵饗味國際大評比最終由56家業者角逐，評審團由教授司宛春、有台灣廚神之稱的施建發、 美食家連愛卿及國外老饕組成，使用盲測方式，評比口味、創意、湯頭等項目， 最終由來自新北板橋的「皇家傳承」抱回冠軍大獎。

冠軍店家陳家斌表示，「皇家傳承」在板橋經營近30年，從父親手中接棒後，就戰戰兢兢傳承好味道，自家牛肉麵內含牛腱、肋條兩種食材，湯頭使用牛大骨熬製三天而成，口感層次豐富，將繼續秉持用心真誠的理念，發揚台灣美食。

另有10名優選店家為天下三絕、下河幫麻辣牛肉麵、總裁牛肉麵、政武牛肉麵、立祥公寓精緻麵食、台北凱達大飯店、曾蒙牛職人麵舖、白金花園酒店、老董牛肉麵、台北福華大飯店麗香苑餐廳。

台北市長柯文哲表示，牛肉麵是台灣最具代表性的美食之一，北市匯聚了全台最多牛肉麵店家，期盼透過吸引國內外觀光客來，提升國際能見度，創造牛肉麵產業亮點特色。

(中時 )