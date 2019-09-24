動物之家待認養犬。(新北市動保處提供／吳亮賢新北傳真)

新北市動物保護微電影及詞曲創作比賽開跑。(新北市動保處提供／吳亮賢新北傳真)

新北市動物保護微電影及詞曲創作比賽開跑。(新北市動保處提供／吳亮賢新北傳真)

為打造動物友善社會，新北市政府動保處25日起舉辦動物保護微電影及詞曲創作比賽，徵件時間至11月25日止，廣邀全國民眾透過微電影及音樂創作，切合主題「認養不棄養-給牠一個溫暖的家」，藉此加強飼主責任，強化尊重動物生命、鼓勵認養的理念。

動保處指出，為鼓勵全民創作專屬於毛寶貝微電影及歌曲，特別提供豐厚獎金，總獎金達26萬元整，得獎者及網路人氣票選前3名皆可獲獎。

動保處表示，微電影創作以故事結構性與主題性、創意設計及文化內涵、影音效果技術、人氣票選為評分項目；詞曲創作則取決於歌詞主題、旋律表現、作品詮釋及人氣票選，將邀請專業評審人員評分。

農業局長李玟表示，新北市是動物友善城市，致力關心毛寶貝身心靈健康與動物福利，尤其是動物之家中的毛寶貝，希望藉由新北市動物保護微電影、詞曲創作比賽，傳遞更多生命的感動，讓民眾發揮更多愛心，支持「認養不棄養-給牠一個溫暖的家」，讓毛寶貝都能擁有一個幸福歸宿。

(中時 )