食安問題層出不窮，食材的來源及安全性更引發民眾關心，為讓民眾了解臺中農業，培養選擇食材以及對農業生產者的認識；臺中市農會與所轄青年農民於9月21日起至12月7日期間，辦理6場次「青農食育體驗小學堂~尋農紀」食農教育體驗活動；約計180名學齡兒童及親子團透過此次食農教育，建立人與食物、人與土地的關係，體驗農業並增進在地食材栽種與生產過程之了解。

臺中市農會指出，本次體驗活動以臺中市青年農民為講師，帶領民眾至農田及農場作為體驗教學教室，透過生動活潑的方式，帶領大家體驗農作物栽種與生產認識；蜜蜂與羊咩咩的成長過程，並規劃食材好料理DIY教學，讓大家看見食材，吃出健康，並讓青年農民以自身從農經驗教育我們的下一代，培育我們農業後繼者~食農教育從小來。

臺中市農會認為，食農教育的本身，除了帶領民眾從小建立起對於臺灣安心農業的認知，完整的食農教育，不只是農耕體驗，還需要掌握食物的生產歷程，讓臺灣農業的品牌價值，深植民心；期望讓大家深刻感受農業的辛苦和豐收過程，看見臺灣農業價值，歡迎大家踴躍參與食農教育體驗活動。聯絡人：臺中市農會-推廣部 張文佩 小姐；聯絡電話：0911-779501

六場次「青農食育體驗小學堂~尋農紀」如下：1.主題：甜蜜蜜的旅程(林椿淞 青農)， 辦理日期：108／09／21（星期六），活動地點：太平區，活動費用：300元。 2.主題：社大有機班上課都在玩什麼 (陳志煌 青農) ， 辦理日期：108／09／28（星期六）， 活動地點：霧峰區，活動費用：450元。

3.主題：羊咩奇幻探索樂園(蔡紫綺 青農)，辦理日期：108／11／16（星期六），活動地點：清水區，活動費用：400元~450元。4.主題：認識雙小寶(洪聖淵 青農)，辦理日期：108／11／17（星期日），活動地點：外埔區，活動費用：300元~450元。

5.主題：食地築田-就是米麥(張閔翔 青農)，辦理日期：108／11／30（星期六）， 活動地點：大雅區，活動費用：150元~450元。 6.主題：食地築田-麥稻併鬼(張閔翔 青農)， 辦理日期：108／12／7（星期六），活動地點：大雅區，活動費用：150元~450元。

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