海瑞溫斯頓Winston Candy系列珠寶即起登台，五彩繽紛的寶石讓人目不暇給。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓Winston Candy系列珠寶即起登台，五彩繽紛的寶石讓人目不暇給。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓Winston Candy系列珠寶以糖果為設計靈感。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓Winston Candy系列珠寶以糖果為設計靈感。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓Winston Candy 系列橙色石榴石戒指，鑲嵌彩色藍寶石和鑽石。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓Winston Candy 系列橙色石榴石戒指，鑲嵌彩色藍寶石和鑽石。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓Winston Candy系列紅色尖晶石戒指，鑲嵌藍紫色藍寶石和鑽石。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓Winston Candy系列紅色尖晶石戒指，鑲嵌藍紫色藍寶石和鑽石。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓Winston Candy系列粉色尖晶石戒指，搭配沙弗萊石、彩色藍寶石、鑽石。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓Winston Candy系列粉色尖晶石戒指，搭配沙弗萊石、彩色藍寶石、鑽石。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓Winston Candy系列粉紅尖晶石戒指，搭配藍寶石、鑽石。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓Winston Candy系列粉紅尖晶石戒指，搭配藍寶石、鑽石。（Harry Winston提供）

五彩繽紛、大克拉的彩色寶石，就像是一顆顆甜蜜蜜的糖果，讓女人愛不釋手。以大克拉寶石著稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）本季推登場的Winston Candy系列珠寶，就是以五彩繽紛的糖果為設計靈感，將甜美動人的彩色寶石打造成匠心獨具的雞尾酒戒指，甜蜜入手，更添光采。

以糖果為主題的Winston Candy全系列皆是清一色的雞尾酒戒，與一般戒指不同，特色是個頭碩大、色彩濃烈且充滿設計感，藉此展現女人的個性之美，Harry Winston嚴選每一顆寶石，從精緻的濃澄石榴石、珍罕碧璽、粉淡色藍寶石到充滿活力的尖晶石等，以珍稀華美的寶石陪襯女人的時尚品味。

Winston Candy系列雞尾酒戒指不僅以絢麗多姿的彩色寶石為主石，還會以對比色彩的方式，搭配鑲嵌對比色調的彩寶和璀璨鑽石，以獨特的美感和奢華品味，為女人的指間更神韻，彈指之間盡顯奢華風情，該系列設計靈感可追溯至品牌於1950至60年代期間的珍藏設計稿，是為了因應當時上流社會頻繁活躍的社交文化，色彩絢麗的雞尾酒戒指成為當時貴婦仕女的最愛，因而廣為流行。

(中時 )

#寶石 #戒指 #雞尾酒