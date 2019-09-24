海瑞溫斯頓Winston Candy系列珠寶即起登台，五彩繽紛的寶石讓人目不暇給。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Winston Candy系列珠寶以糖果為設計靈感。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Winston Candy 系列橙色石榴石戒指，鑲嵌彩色藍寶石和鑽石。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Winston Candy系列紅色尖晶石戒指，鑲嵌藍紫色藍寶石和鑽石。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Winston Candy系列粉色尖晶石戒指，搭配沙弗萊石、彩色藍寶石、鑽石。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Winston Candy系列粉紅尖晶石戒指，搭配藍寶石、鑽石。（Harry Winston提供）

五彩繽紛、大克拉的彩色寶石，就像是一顆顆甜蜜蜜的糖果，讓女人愛不釋手。以大克拉寶石著稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）本季推登場的Winston Candy系列珠寶，就是以五彩繽紛的糖果為設計靈感，將甜美動人的彩色寶石打造成匠心獨具的雞尾酒戒指，甜蜜入手，更添光采。

以糖果為主題的Winston Candy全系列皆是清一色的雞尾酒戒，與一般戒指不同，特色是個頭碩大、色彩濃烈且充滿設計感，藉此展現女人的個性之美，Harry Winston嚴選每一顆寶石，從精緻的濃澄石榴石、珍罕碧璽、粉淡色藍寶石到充滿活力的尖晶石等，以珍稀華美的寶石陪襯女人的時尚品味。

Winston Candy系列雞尾酒戒指不僅以絢麗多姿的彩色寶石為主石，還會以對比色彩的方式，搭配鑲嵌對比色調的彩寶和璀璨鑽石，以獨特的美感和奢華品味，為女人的指間更神韻，彈指之間盡顯奢華風情，該系列設計靈感可追溯至品牌於1950至60年代期間的珍藏設計稿，是為了因應當時上流社會頻繁活躍的社交文化，色彩絢麗的雞尾酒戒指成為當時貴婦仕女的最愛，因而廣為流行。

(中時 )