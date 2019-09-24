農業博覽會今年以低碳建築、藍海經濟、智慧農耕、綠色循環、實境解謎打造5大亮點，16個展覽館皆獲得碳足跡認證，其中「好客食堂」位於智慧科技專區，24日舉辦啟動記者會，現場端上水粄、黑糖糕、仙草茶等客家美食，讓正在減肥的市長鄭文燦停不了口。

2019桃園農業博覽會將於9月28日至10月27日在客庄新屋開園，為推廣客家文化，今年好客食堂展區由4家室內攤商及2家室外攤車推出多種經濟實惠的客家餐點，希望透過推廣飲食文化，讓民眾在參觀農博之餘，也能體驗桃園客家的魅力。

參與餐點設計的萬能科技大學餐飲管理系主任廖成文表示，此次結合浪漫台3線概念，將客家美食加入食物列印科技，讓影像在美食上說故事，讓科技農業也在桃園開花。此外，針對此次客家美食設計，廖成文認為台梗9號米十分優質，將碎米磨成漿製成米食，少油少糖製作更健康。

鄭文燦親臨現場品嘗客家美食，舉起叉子挖了客家鹹水粄，一口接一口停不了，似乎忘了最近正在減肥。鄭文燦大讚客家水粄採用台梗9號米製作，吃起來比一般的碗粿還Q還嫩，上頭還有菜脯、香菇，全數來自在地好食材，「真的好吃。」

好客食堂位於智慧科技專區，客家紅磚建築物將太陽能板納入建築及結構設計，成為桃園綠能節電的一環，更將科技與美食融合，讓好客食堂既是參觀景點，也是品嚐客家美味的主題餐廳。展區特別推出客家風味限量餐盒，採用可重複使用的環保餐盒，傳遞桃園農博循環經濟的環保理念。

(中時 )