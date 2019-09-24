「世界兒童畫展-讓我們童在藝起」特展24日在桃園機場揭幕，現場展出116件歷屆得獎作品，內容豐富多元。（范揚光攝）

來自全球104個國家作者、超過百件兒童畫作的「世界兒童畫展-讓我們童在藝起」特展，24日在桃園機場第二航廈D區藝文展演空間展出，教育部政務次長范巽綠、藝教館館長吳津津、桃園機場公司董事長王明德及采盟免稅店董事長古素琴等人一同出席，為畫展揭開序幕。

采盟免稅店表示，為了向國際友人展示當前台灣兒童美術教育發展的近況，采盟特地與教育部及桃機公司合作，在二航廈推出「世界兒童畫展-讓我們童在藝起」特展，除了展出台灣特優作品外，還包括來自全球104個國家、共計116件歷屆得獎作品，內容豐富多元。

教育部次長范巽綠致詞時說，「中華民國世界兒童畫展」是目前世上歷史最悠久的兒童畫展，每年吸引數萬名國內外參賽者角逐，由於參賽者來自不同國家，因此作品往往呈現當地的風土民情和文化背景，這不但是難得的國際交流舞台，也是台灣與國際間藝術交流的累積。

藝教館館長吳津津表示，館內長期以來收藏兒童畫展的得獎作品，每年都有許多學校及教育機構前來接洽，商借作品作為展覽及教學用途。吳津津還說，1名機場員工興奮地說她小時候參加過這個比賽，還拿下獎牌，可見這個畫展對學生的成長及信心有非常正面的影響。

采盟免稅店董事長古素琴也說，到機場不只是搭機購物，這次在機場舉辦的畫展別具意義，台灣不同年齡層的孩子，用紙筆畫出我們的文化及特色，讓國內外旅客感受台灣獨特的美與色彩，也留下深刻印象。

(中時 )