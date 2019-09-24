台南市勞工局辦理五心績優職場遴選，選出5家事業單位將公開表揚，其中啟耀光電設立兒童臨時照顧室，提供員工臨時托育服務，相當貼心。（台南市勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

為鼓勵企業重視員工職場幸福，台南市勞工局辦理五心績優職場遴選，參加者除了得不能有重大違反勞工、職安法規記錄外，還得有具特色的優良友善事項，才能受到評選委員會青睞，24日結果發表，共有安南醫院、岱稜科技、大成工程、森霸電力、啟耀光電等5家企業脫穎而出，其中有企業還設立兒童臨時照顧室，提供臨時托育服務，相當特別，28日將在身心障礙就業博覽會中公開表揚。

南市勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲以「希望家園」做為施政理念，希望能建構和諧、友善的勞動職場，因此這次入選的5家企業針對員工的部分措施，都能體現出「家的價值」。

位於樹谷園區的啟耀光電，考量到員工子女托育問題，設立兒童照顧室，可臨時托育，讓孩子陪著爸媽上班，還提供女性生理期用品等；森霸電力是民營電廠，照顧非公傷局部失能及懷孕員工特別用心，並提供山上區獨居老人午餐，盡社會責任；大成工程是太子建設子公司，是優良甲級營造商，格外重視工地安全，多年來創下零工安事故紀錄。

岱稜科技是全球前三大燙金箔領導品牌，優先進用台南在地員工，並安排多樣化健康課程、視障按摩等紓解壓力，還有7天不扣薪事假等；由中國醫藥大學經營的安南醫院，則有保障13.5個月年薪，並祭出獎金鼓勵護理人員久任，福委會提供的員工福利相當完善。

這5家幸福企業將於28日在善化區文康育樂中心舉行的身心障礙者就業博覽會中公開接受表揚，當天還有超過50家廠商提供逾500職缺，並在善化火車站提供巴士接駁服務，有需求的民眾可前往參加。

(中時 )