美國當地時間20日在猶他州布萊斯峽谷附近發生嚴重巴士車禍，意外造成4名中國大陸籍遊客死亡，其餘同樣來自大陸的遊客分別輕重傷不等，事故發生當下，來自桃園在當地就學的大學生張澤宏接到緊急電話後，趕往事故現場與醫院，協助當地警方與醫院翻譯。

張澤宏畢業於桃園大興高中，目前在南猶他州立大學就讀，目標是進入飛機修護或是飛航科系。張澤宏表示，他所在的地方較為偏僻，事故發生當下，他人正在學校負責處理亞洲事務的辦公室，當地會說中文的人不多，所以他趕往事故現場協助警方。

「我很震驚，沒看過撞爛成一團的巴士。」由於中國大陸遊客們多為長輩，沒人會說英文，張澤宏隨後前往醫院，協助醫療團隊與陸客們溝通。張澤宏說，因為現場一團混亂，他就是趕緊做好翻譯工作，希望事情順利解決。

大興高中校長陳崑玉表示，飛機的修護是相當精密跟必須遵守紀律，所以對學生們的紀律會特別重視，飛機修護科畢業的張澤宏在校就讀的時就非常熱心公益，尤其英文特別好，過去接待外賓或是跟國際學校交流的時候，張澤宏都會參與，對於學生能夠在海外貢獻長才，陳崑玉感到很欣慰、很驕傲。

(中時 )