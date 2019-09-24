直播主連千毅引發高雄街頭大亂鬥，警政署上周下令各地警局清查是否有以直播主名義，掩護黑道幫派分子聚集情事，刑事局根據各縣市警局回報，目前初步掌握全國267名直播主中，有6人具黑幫背景，但這包含已遭逮捕收押的連千毅等人，清查工作有待繼續加強。

連千毅之亂引發喧然大波，警政署為阻止黑道以直播生意作為掩護，要求各縣市警局全面清查可能引發糾紛的直播主，了解是否具有黑道背景，必要就以組織犯罪條例查辦，刑事局也必須逐案列管，強勢執法，杜絕暴力。

員警為達成任務，最近紛紛看起各種直播，但一來不知直播主的真實身分，再者也不清楚直播的確切地點，因此讓回報的速度緩慢，數據一度掛零。基層員警抱怨，其他行業彼此之間也可能發生糾紛，難道也要一一清查是否有黑道背景？

刑事局表示，屏東、高雄陸續發生直播主糾紛引發街頭鬥毆，且背後都有黑幫介入，所以針對曾因直播引發糾紛，或具有幫派背景者進行列管，以達事前約制預防，案發後迅速掌握偵辦的目標，並不會影響一般的直播主。

(中時 )