空勤總隊UH-60M型黑鷹直昇機今年2月執行後送任務，在蘭嶼外海失事，釀成2人罹難、4人失蹤。國家運輸安全調查委員會今（24日）公布調查結果，事故的飛行員模擬機訓練只有90多個小時，不足正常飛行員訓練190小時。對此，空勤總隊澄清，人力、訓練絕對充足。

國家運輸安全調查委員會調查發現，飛航組員對事故當時飛航環境之威脅管理、狀況警覺及溝通決策能力不夠充分，且對航機系統瞭解程度不足。

另外，於夜間、風向不定狀況下，未使用適當起飛模式起飛，於起飛過程中亦未能維持安全之爬升姿態及速度、且於遭遇亂流時未能即時判讀高度及速度之變化而採行正確之修正操作，並可能伴隨有空間迷向之現象，最後於低高度狀況下，推機頭改正過低之空速時，因未注意當時高度且使用過當之馬力及俯角，致造成航機於可操控之狀態下墜海。

空勤總隊表示，人力、訓練絕對充足，飛行員需進行3階段訓練，首先語文訓練，其次是到美國原廠進行3至6個月訓練，返台後再聘請國外教官進行訓練。再者，人力目前約220人，未來還會再接收6架黑鷹直昇機，已規畫相關計畫擴編人力。

(中時 )