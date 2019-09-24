電影《陪你很久很久》邵雨薇飾演外貌出眾且品學兼優的校花「薄荷」，還化身俏麗女警官勾引李淳，先是大拋媚眼、再賣萌甜笑討抱抱，讓李淳興奮「凍未條」直接衝上前撲倒，這段另類的「制服誘惑」讓邵雨薇印象超深刻，「導演當時指令是叫我勾引鏡頭，還要想著讓全電影院裡的男生都想撲上來親我！」片商近日在校園放映，果然也獲得熱烈迴響。

但個性直爽的邵雨薇演該場戲時直呼彆扭：「這實在太不像我了，每次一演完自己都尷尬到炸掉，一直偷瞄攝影師，擔心他們會覺得我很白癡。」沒想到，一開始頗為害羞的她竟然越演越上癮，最後還主動「扭動身體」加料演出，不僅讓導演賴孟傑被逗笑，李淳也表示：「意外看到雨薇很不一樣的一面！」

李淳在片中則有一段誤吞春藥在校園中四處發情的橋段，不僅逢人就親，還四處撲倒路人，最後甚至「霸王硬上弓」熊吻飾演巡邏員警的鄭志偉，而這段大銀幕「男男初吻」的男主角李淳大方表示完全不害臊，直說：「我們都是同事，是一家人嘛！」

因畫面太搞笑，現場工作人員都要拚命忍住不笑出聲，正巧早一步收工的邵雨薇也親眼目睹該場激情吻戲，大笑表示：「那天我從遠處看就笑到不行，還不敢靠得太近，就怕自己太失控！」並大讚李淳搞笑功力一流，演起來笑果十足。該片10月25日上映。

邵雨薇化身俏女警，讓李淳凍未條直接撲倒。（威視提供）

(中時 )