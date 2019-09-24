國際理財規劃顧問認證總會( Financial Planning Standard Board, FPSB)於全球發起2019年10月2日為世界理財規劃日（ World Financial Planning Day, WFPD），並舉辦理財規劃主題「PlanWell2LiveWell」影片競賽，台灣理財顧問認證協會（FPAT）同步響應、於台灣舉辦同主題影片競賽，鼓勵民眾分享生活理財經驗。

前金管會主委、國立政治大學風險管理與保險系特聘教授王儷玲受邀提出專業建議，面對台灣社會高齡化趨勢，她認為退休理財規劃應「即早開始」，從年輕時就提前規劃，更能從容應對中老年生活。她表示：「這次研討會正視『退休金不能倚賴政府』觀念，除了政府提供的定額外，為自己多做準備是需要的；必要時尋求退休財務顧問協助，將事半功倍。」

及早開始規劃更從容

王儷玲指出，有些人雖有退休理財觀念，但並不全然正確，即使懂得理財，但實際執行上也可能有落差，因此借用自動導航的機制，例如借助投資基金等理財平台等方式，靈活運用資產。她也建議定時定額扣款，強制自己有固定金額能留在身上。

舉目前台灣老年生活平均狀況來為例，每月所需的基本生活費用2萬至2萬5千元，若希望能維持一定的生活水準，每月至少需要3萬至4萬元。進入老年生活之前，理想的狀況是將目前薪資中的6％、一個月至少估算2000元至5000元作為退休理財使用，買保險或是基金都可考慮；以每月收入3萬元的人來說，就可以1800元來購買基金等商品。

王儷玲：「退休理財、越早越好！」

退休金須了解自身退休需求、與不足之處，才知道需做多少準備，王儷玲建議退休理財越早開始越好！在25歲至35歲間開始，每月只需5千元投資4-6%的組合裡，到退休年齡時就至少能有600萬的存款。年輕人在工作初期不容易從薪資中撥出部分來做理財投資，但仍可依自己能力拿出小額來做規劃。

此外，除了有恆心的長期儲蓄，也要適時調整資產配置，衡量股票投資報酬與債券投資風險等；同時年金保險、老人醫療與長期醫療照護也都不可忽略。

王儷玲表示，若起步較晚，就算從40歲開始規劃退休，也還來得及。

退休越近 越需考慮風險

王儷玲表示，退休金投資理財可分為「保守型、穩健型、積極型」三大類型，依照投資報酬率不同與退休年齡，應對金額也應隨之而異，以實際金額來看，若選擇報酬率2%的保守型基金投資，每年準備13萬元；若選8%投資率的積極型投資，每年需準備6萬5千元左右。

若起步較晚，就算從40歲開始規劃，也還來得及，「40歲的人離退休仍有20年，扣掉政府勞保與勞退可領到的退休金，就視自身的狀況選擇，用各式報酬率算每年該準備多少退休金額。」若想股票等投資風險較高的金融商品，她建議以「逐年遞減」的方式，逐年降低高風險金融商品的投資比例，否則本金守不住，將失去投資意義；因此越接近退休年齡，建議考慮投資風險較低的基金組合。

找對財務顧問 量身定做理財規劃

退休理財顧問需要相當的專業，王儷玲擔任理事長的「中華民國退休基金協會」致力培訓專業顧問。在政大與王儷玲共事的姜漢中，於政大科技部國際產學聯盟擔任產學總監，他具有「理財規劃顧問證照」（Certified Financial Planner，CFP®）認證，他提供實際第一步建議：「從知道自己把錢花在哪裡開始！善用記帳APP，能夠助你一目了然地認知自己的支出狀況。」

若對理財毫無概念，王儷玲提醒：「不必慌張，數家銀行都有完備的，最快的捷徑，就是到提供信賴理財諮詢服務的金融機構，找到專業且自己可信任、並能夠依自己切身情形答覆疑問的退休財務顧問，輔助你做出適合自己的退休計畫。」

(中時 )