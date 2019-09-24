37歲女星謝忻過去頂著「高學歷女丑」頭銜出道，擁有英國倫敦大學金匠學院音樂學系碩士學歷的她除了有音樂才華，也因長相似S.H.E的Selina，引起觀眾注意。今年6月她捲入和已婚阿翔的不倫戀風波，被冷凍兩月後，最近逐步復出，周刊今(24日)報導，謝忻復出之路並不順遂，還傳出她在公司爆哭，要求老闆放人解約，但當事人暫未回應。

謝忻和浩角翔起的阿翔今年6月被拍到車吻照，兩人都認了已經超過好友的那條線，阿翔回頭選擇家庭，謝忻則去做義工、到寺廟拜拜。據《鏡周刊》報導，謝忻臉書最近出現推廣基隆旅店的廣告文，傳是消失在螢光幕前許久的謝忻向公司爭取的成果。

報導指出，謝忻復工後因產值不如阿翔，公司決定「棄忻保翔」，使謝忻這幾個月只能靠妹妹度過經濟危機，謝忻認為這樣下去不是辦法，便提出解約要求，甚至傳出因此委屈在公司痛哭，更有廠商指見到阿翔賣風衣業配被罵翻後，立刻取消找謝忻合作的打算。

如今謝忻雖未和公司解約，但也開始有新合作上門求合作，而她最近頻在IG發文，秀美背、美腿，甚至事業線、小蠻腰，話題不斷，或許可見復出野心。

(中時電子報)