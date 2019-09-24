演員邱澤在電影《江湖無難事》面臨被黑道老大龍劭華用槍口朝著自己的生死一瞬間，他的人生中也曾因賽車車禍接近死亡，腦中是否閃過人生跑馬燈？邱澤表示完全沒有，明明已陷入半昏迷，但到醫院都還有些微意識，甚至能聽見醫生對自己說話，更笑言被麻醉後，依然感受到肺部被碰到時「深層的癢感」，因此新片要演出被槍抵著時對死亡的恐懼，反倒成為他最苦惱的事，「第一次不知道該怎麼辦！」

演出經驗豐富的邱澤，少見的不知該如何詮釋當下情緒，他決定在片場偷偷請教顏正國：「通常人被槍指著的時候，都會變成什麼模樣？」怎麼會問顏正國？邱澤笑著打趣說：「感覺就比較有經驗。」顏正國果然細心向他分析：「大概就是分兩種，一種是胡言亂語，自己都不知道在講什麼，尿出來都有可能。」另一種則是帶著「豁出去的心情」說：「你就開槍。」他後來分析角色個性軟爛又愛說大話的「豪洨」應該會呈現前者狀態，才順利完成該場戲。

當年車禍的瀕死經歷雖沒能帶到新片，但他自認從賽車中體悟出人生道理。他表示車手在賽事中發生碰撞時，多數事故都不會怪別人，只能對自己負責，當初沒有追究撞上自己的車手，他甚至自省不該在轉彎處減速，「是在不對的時間出現在不對的地方。」他也因賽車學會不怨天尤人，「變得比較不會抱怨，抱怨完事情還是沒解決，不一定會更好過。」

片中飾演倒楣製片「豪洨」，欠債被逼加入黑社會，還被要求拍片，但女主角在開拍前掛掉，男主角又瘋狂找碴，豪洨不但沒埋怨，更想盡辦法解決各式疑難雜症，邱澤自認人生從未衰到谷底：「一路上都滿幸運，遇到的人都很幫我。」但他也認為這是心態問題，就算有過不順，頂多怪給「水逆」。至於之前入圍金鐘、金馬都被看好拿獎，卻與獎座擦身而過，他也不多想，更轉化成正能量，「那個沒得好像是安排好的。」反倒慶幸因失去而獲得更多。該片10月9日上映。

邱澤表示拍片時從龍劭華和顏正國身上學到不少，尤其學會許多台語的修辭。（粘耿豪攝）

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