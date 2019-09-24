寶島女子網球姊妹檔詹詠然/詹皓晴，上一站才在日本泛太平洋女網賽擊敗同胞謝淑薇/謝語倢，收下兩人本季合作第4冠，隨即趕赴大陸參加規模僅次於四大滿貫賽，屬於WTA超五等級大賽的武漢女網賽，今天在女雙首輪6：3、6：2輕取斯洛維尼亞絲瑞波妮克（Katarina Srebotnik）/美國瑞斯姬（Alison Riske），晉級16強。

武漢女網賽總獎金282.8萬美元（約8842萬台幣），和杜拜、辛辛那提等站都是相同等級的超五大賽，詹詠然/詹皓晴雙打第一輪幾乎沒有遇到太多麻煩，第一盤一下場就破了對手第1個發球局，獲得局數3：0領先優勢，雖然接下來絲瑞波妮克/瑞斯姬都保發，但雙詹也都順利保發，33分鐘就搶下首盤。

第二盤雙詹讓絲瑞波妮克/瑞斯姬一個發球局都沒保住，連續4度破發得手，雖然自己也有兩個發球局不保，還是憑藉較多的破發，在該盤2：2平手後連搶4局鎖定勝利。

詹詠然/詹皓晴下一輪對手是俄羅斯布琳科娃（Anna Blinkova）/捷克沃拉可娃（Renata Voracova），今天稍早在女單第二輪不幸落敗的謝淑薇，也會在女雙出擊，這次她和捷克女將史崔可娃（Barbora Strycova）再度搭檔，是大會頭號種子、首輪輪空，明天第二輪16強面對謝淑薇上周泛太平洋女網賽與妹妹謝語倢一起擊敗過的美國史皮爾絲（Abigail Spears）/烏克蘭基珍諾克（Nadiia Kichenok）。

(中時電子報)