華信營業部經理鄭春雪（右）說明為金門鄉親量身訂做的包裝行程。（李金生攝）

華信航空目前每天有15班往返台金兩地，航班密集相當便利。（華信提供／李金生金門傳真）

菲律賓巴拉望公主港美景。（華信提供／李金生金門傳真）

菲律賓巴拉望公主港美景。（華信提供／李金生金門傳真）

日本岩手平泉町中尊寺。（華信提供／李金生金門傳真）

日本銀山溫泉鄉。（華信提供／李金生金門傳真）

有意報名參加「虎哩逗陣行」者，詳情可洽金門各大旅行社。（華信提供／李金生金門傳真）

秋天正是出國旅遊的好季節！華信航空結合虎航推出「虎哩逗陣行、買國際送國內」從金門出發暢遊日本、菲律賓行程，要讓遊客一路玩得開心，享受悠閒的美好時光。

華信航空目前每天有15班往返台金兩地，分別是台北-金門9班、台中-金門6班，航班密集相當便利，今天特別推出為金門鄉親量身訂作的「虎哩逗陣行、買國際送國內」旅遊行程。

金門縣長楊鎮浯、縣府觀光處科長陳明伶、金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉代會主席莊振源與金門旅行同業公會理事長林永標等人，出席邀請數十位旅遊業者出席的推介會，一起為從金門搭機至台北，暢遊日本、菲律賓，全程4段國際加國內機票，訂位、訂房一次完成的包裝行程揭開熱鬧序幕。

華信說明，其中日本東北溫泉6天5夜，特惠價新台幣2萬6900元起（含稅），首發團將於11月19日展開，由華信航空搭配虎航班機--金門／台北／仙台進、花卷出，行程包括以壯麗峽谷聞名的嚴美溪、世界文化遺產-中尊寺，以及日本著名的溫泉鄉「銀山溫泉」、角館、嚴美溪、金蛇水神社、三井OUTLET等地。

另菲律賓巴拉望5天4夜，特惠價新台幣2萬8500元起（含稅），首發團將於10月29日展開，由華信航空搭配虎航班機--金門／台北／巴拉望，行程包括參觀世界新7大奇景的地底河流，體驗豐富浮淺及水上活動。入住一島一飯店度假村，旅客可自由在島上散步欣賞海邊美景，感受度假村不同的休閒情致。

欲報名參加「虎哩逗陣行」者，詳情可洽金門各大旅行社。

(中時 )