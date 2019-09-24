電影《花椒之味》以親情入題，片中描述飾演同父異母三姊妹的鄭秀文、賴雅妍、李曉峰，如何在由鍾鎮濤飾演的父親過世後重新梳理自己與原生家庭關係，還找來任賢齊與劉德華客串，成為今年度香港當地上映首日票房冠軍。導演麥曦茵與片中飾演火鍋店員工蘿蔔的盧鎮業，日前到POP Radio《POP最正點》接受林書煒訪問，談到電影惹哭了許觀眾，連盧鎮業看兩次都哭在同一個橋段，但麥曦茵導戲時卻一次都沒哭，還因此被前輩虧「冷血」！

《花椒之味》成為今年度香港本地上映首周票房冠軍，導演麥曦茵（中）與演員盧鎮業（左）接受POP Radio台長林書煒訪問。（POP Radio提供）

身兼編導的麥曦茵，笑稱自己「很『愛護動物』、不灑狗血的」，導戲時都處在非常理性的狀態，除了對演員「說故事」，也會以實際走位、製造與演員之間的距離，帶動演員用投射的方式將情感拋出去。麥曦茵形容「演員是很神奇的生物」，因為將重心投入在演戲層面，所以非常敏感也容易對事情感到不安，身為導演「不需要讓演員知道我需要甚麼」，「要強調的是角色需要甚麼」。

電影結尾安排香港中秋節特有的「舞火龍」習俗，麥曦茵談到一幕鍾鎮濤的特寫，當時鄭秀文在劇組預備的小房間中醞釀情緒，她代替鄭與鍾鎮濤對台詞。為了拍到演員最自然的一面，她在第二次拍攝時多加了句原先沒有的台詞，只看到鍾鎮濤聽了立刻深呼吸壓下情緒，「喊卡後他（鍾）就作勢來打我」，麥曦茵說她幾乎惹哭了在場劇組人員。

《花椒之味》找來中港台人氣女星鄭秀文、賴雅妍、李曉峰飾演同父異母三姊妹，各自間有著面對原生家庭不同的相處模式。（POP Radio提供）

鄭秀文在《花椒之味》中結尾一場戲堪稱全片高潮，演技受稱許。（POP Radio提供）

整部片的最高潮在鄭秀文宣洩情緒的一場戲，因此被看好有望入圍明年的香港金像獎。麥曦茵認為，鄭秀文在拍攝《花椒之味》前接連拍攝其他電影，準備過程中又比以往有很大的提升，麥曦茵稱自己「非常榮幸」也很感激，「在最好的時間點遇上了這個狀態的她（鄭秀文）」。《花椒之味》刻畫家人之間的愛，希望觀眾能從電影中看到女性面對創傷時的自我療癒。完整節目內容於9月25日上午10時《POP最正點》播出。

(中時 )