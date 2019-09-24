9月20日，俄羅斯奧倫堡州(Orenburg Oblast)的一次空降軍事演習期間，就在進行裝甲車空投過程時，兩輛BMD步兵戰車因為傘未開，使得車輛直接摔爛在地面上，所幸車上沒人，沒有人員傷亡。

俄國衛星網報導，這場演習是2019上合組織安全聯盟聯合軍演(Center-2019)，參與者達到12.8萬名士兵，有2萬多件軍事裝備，和600架飛機共同參加。

就在9月20日，Il-76運輸機群對空降地點發動大規模空降，其中也有步兵戰車的空投，然而其中兩輛BMD步兵戰車在空降時，上頭裝掛的降落傘沒有開，使得全車在毫無減速的情況直接撞到地面上，也有影片紀錄下車輛墜落的過程，隨後的照片則看到兩輛車都完全被摧毀。

Неудачное десантирование БМП на учениях Центр-2019

根據國防部的說法，幸運的是，空投車輛是沒有人的，也就沒有受傷報告。

降落傘失靈的原因正在調查中。然而，俄羅斯軍事部落格稱，Center-2019演習將是首次試用新的無平台降落傘系統，會用到BMD-4M兩棲步兵戰車上。不過，失敗的降落傘是不是新系統造成的，俄國國防部沒有說明。

Center-2019演習在9月16日至9月21日期間進行，在俄羅斯各地進行了8場訓練。除俄羅斯外，演習成員包括中國大陸、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、印度和巴基斯坦。

(中時電子報)