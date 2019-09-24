電影《小丑》在導演陶德菲利普斯的精心企畫下，讓一個生活在社會底層的亞瑟佛萊克，蛻變成為高譚市的犯罪王子：小丑。導演坦承：「現代觀眾已經習慣大堆頭卡司與大場面特效，但我想讓觀眾看到一部深入刻劃角色的電影。透過這樣的角色，傳達同理心的訊息，更重要的是留給觀眾針對現在所處的世界，一個反思的空間。

瓦昆菲尼克斯說：「導演陶德菲利普斯善於利用多項工具深入刻劃一個角色。從角色的體型、化妝、服裝、配樂、甚至整座城市，無一不是用來塑造人物與故事的完美工具；而我的任務則是深入其中，利用一座長長的樓梯，表現出一個角色由裡到外的改變。」

瓦昆菲尼克斯所飾演的亞瑟佛萊克原是一個想要為世界帶來快樂的人，白天他受雇扮成小丑在各地表演，晚上他在俱樂部裡表演脫口秀，但不論如何賣力地工作，他不僅無法獲得別人的認同，甚至換來霸凌、冷漠與不公平的對待。

因此小丑每天拖著疲憊的步伐走在高譚市破敗的街道，穿著厚重的小丑鞋，走上長長的樓梯回家，導演形容：「他像是把全世界對他的不公平都揹到了身上，他一再地隱忍，只因為他相信母親的一句話：他能為世界帶來『快樂』。」

(中時 )