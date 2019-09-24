大陸東風-41洲際彈道導彈將於「十一」閱兵首次亮相

今天下午中國大陸慶祝建政70周年活動新聞中心記者會上，境外媒體高度關注傳聞已久、被稱為「國之重器」的東風-41彈道導彈是否會出現在這次的閱兵式上，閱兵指揮部常務副主任譚民少將答稱，離「十一」還有不到一周時間，請大家拭目以待，相信不會讓記者朋友們失望。

今天下午在梅地亞中心舉行的建政70周年新聞發布會上，有多位閱兵聯合指揮部的高級軍官參加，而境外媒體也高度關注閱兵式上將展示何種先進武器。外媒提問稱，是否會有先進武器初次亮相，比如東風-41？

閱兵指揮部常務副主任、解放軍中部戰區副參謀長譚民少將表示，這次參閱的武器裝備有兩大特點，一是所有受閱裝備均為國產現役主戰裝備，其中包括部分新型裝備，集中展現聯合作戰裝備體系構成，充分地體現國防科研自主創新能力；二是受閱裝備資訊化程度普遍較高，指揮控制能力更強，打擊精度更高，戰場適應性更好，作戰效能更大。

譚民說，「至於你提出的東風41等新型裝備亮相問題，我想離十一還有不到一周時間，請大家拭目以待，相信不會讓記者朋友們失望。」

這型最受外界關注的、被中國大陸稱為「國之重器」的東風-41洲際彈道導彈近幾年來是外媒報導的重點，尤其是外國媒體數年前報導東風-41的測試後，便經常在有關美中軍事對抗的新聞中出現。多年以來大陸進行數次閱兵，外媒也經常猜測可能會展示東風-41，但從未如願。例如2015年的「九三」閱兵就出現東風-31長程彈道導彈，但射程更長、載荷更大的東風-41洲際道彈導彈則一直未露面。

據了解，東風-41射程超過12000公里，可攜帶10枚核彈頭，從大陸本土發射後能攻擊世界上任何角落，是目前大陸最重要的陸基戰略核武。特別是在核潛艇進展仍有限，長程轟炸機尚未有足夠航程時，東風-41幾乎是唯一的長程戰略核威懾力量。

因此，值此美中在印太地區的戰略對抗日漸成為雙方關係主軸，並向貿易、科技擴大而趨向激化之際，東風-41的展示對中國大陸來說具體非常現實的軍事戰略意義，也是外媒在這次閱兵中最關注的焦點。

(中時電子報)