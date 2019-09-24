日治時期下的台灣，擁特殊的「珈琲店」文化。(古栗提供／王寶兒台北傳真)

與現代台灣民眾相當遙遠的「馬術」，在當時也可謂十分興盛，甚至發展出了賽馬比賽、馬術社團等等，相當有趣。(古栗提供／王寶兒台北傳真)

近百年前的「文青」在做什麼呢？出乎意料的，90年前的青年們，與現代人無異，喜歡喝咖啡、看電影、泡海水浴場，甚至還有「馬術」的娛樂。插畫家古栗與台灣新文化運動紀念館合作，以黃、黑、白顏色，細細考酌其時代背景，服裝也做足了功課，勾勒出1930年代、日治時期下的台灣青年樣貌。

台灣新文化運動紀念館館長許美惠表示，在1930年代所稱的「青年」，其實與現代的「年輕人」定義不同，指的是受過中高等教育的知識份子，「乍聽1930年代，距離現在好像非常遙遠，但從史料中可以得知，當時的台灣是非常摩登潮流的，因為已經具有很多現代化設施，所以娛樂活動也多。」

許美惠指出，比起文字敘述，利用圖像、插畫的形式，更能讓大眾實際感受到台灣歷史的流變，以及早期的生活型態。而大眾透過系列插圖，更可以驚奇發現，當時18至20歲的知識青年，一個月可能欣賞兩部以上的電影，且獨鍾大陸電影及歐美電影。除此之外，與現代台灣民眾相當遙遠的「馬術」，在當時也可謂十分興盛，甚至發展出了賽馬比賽、馬術社團等等，相當有趣。

值得一提的是，在近百年前的台灣，擁有特殊的「珈琲店」文化。許美惠分享，與現在的咖啡店不同，珈琲店是有穿著和服的女服務生「女給」陪伴的餐館，與現今單純喝咖啡、吃餐點的咖啡館有所區別，是台灣近代史中，相當不一樣的文化。

特殊的「珈琲店」文化，在近年來的台灣創作上，也可見其蹤影。如漫畫家AKRU創作、曾獲金漫獎肯定的《北城百畫帖》，便是以1930年代的台灣為舞台，「珈琲店」在其故事中也成了不可或缺的靈魂場景，讓讀者跟著漫畫腳色，重溫老台北的舊時光。

(中時 )