北市議員戴錫欽。（張穎齊攝）

北市教育局長曾燦金。（張穎齊攝）

北市議員戴錫欽24日在議會質詢，全市220所夜間開放校園，竟有77間校園的運動場無提供照明設備，而這77校每日約共有7780人次在使用，不少民眾痛批到底是在運動還是在搞「夜襲」？ 根本是「一市兩制」。教育局長曾燦金對此承諾，會進行檢討。

戴錫欽指出，有照明設備的143所夜間開放學校，每日約有2萬390人次使用，而無照明設備的77所每日約有7780人次使用，但教育局以節能為由，漠視7780名市民的權益。

「是一市兩制？」戴錫欽舉例，其中松山高中雖有照明設備，但照明卻略顯不足，同樣有照明設備的永春國小就明亮許多，他要求教育局在「節能減碳」和「校園治安」、「運動權益」間應取得平衡，避免一市兩制的窘境持續下去。

曾燦金表示，夜間開放校園的燈要亮起來，萬一有發現安全問題，確實要檢討。戴錫欽則說，1個月給教育局初步了解的時間。曾對此回承諾「好」。

(中時 )