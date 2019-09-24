早期以飲品廣告而走紅的「蠻牛先生」廖嘉琛夫婦24日受邀雲林縣褒忠國中演講，2人3腳的藝術人生扣人心弦，蔚為勵志典範，豐富的生命閱歷讓師生聽得如癡如醉，發問踴躍，誠如夫妻不平凡的相處模式，廖的答覆也跳脫框架，在在顛覆刻板印象。
廖嘉琛集演員、表演藝術與英文老師、太極武術教練、整復師等於一身，取得教育博士學位後，曾是東台灣台東、東華及慈濟等3大學助理教授，為了後半生的養生，如今是專業的整復師。
57歲的廖嘉琛說，很多人覺得他好像學很多，其實他在每階段都專注學一種，累積下來的人生就多彩多姿，所以不要放棄學習，例如他太太雖然只有1條腿，一樣能跳舞，還出國比賽拿很多金牌。
廖嘉琛介紹完後，幼年因車禍截肢的徐婉琪便翩翩起舞，不論是旋轉、分腿還是下腰，都和正常人一樣，舞姿曼妙，驚豔全場。
學生問徐婉琪克服困難學跳舞的心法？徐婉琪坦言先生要她學舞，初始很排斥，先生一直對她說「你是正常人」，就是因為這句話，讓她不覺得自己有缺陷，才能走出來。
有學生誇讚廖嘉琛很帥，廖卻說，從美學角度他並不帥，因為身高不高、小腹微凸，但他守時守信又守法，所以很帥。另類的定義顛覆師生對顏值的看法。
學生關注明星，受邀一起聆聽的長泰老學堂爺奶則對徐婉琪很是憐惜，拉著她直問1隻腳怎麼跳舞等等，夫婦感受到大家的熱情。
校長陳昭龍贈送《走過愛的蠻荒：撕掉羞恥印記，與溫柔同行的偏鄉教師》一書感謝廖嘉琛夫婦，該書也成為班書，希望孩子像作者文國士一樣，不論出身永不放棄努力。
https：／／www.youtube.com／watch？v=0Um4kzDUGV0＆feature=youtu.be
https：／／www.youtube.com／watch？v=iPpJDwVjHr8＆feature=youtu.be
(中時 )
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