廣告演員「蠻牛先生」廖嘉琛（左）受邀到雲林縣褒忠國中演講，和學生親切互動。（許素惠攝）

雲林縣褒忠國中邀請蠻牛飲品廣告主角「蠻牛先生」廖嘉琛演講，學區小朋友也受邀聆聽，小朋友聽得很專注。（許素惠攝）

雲林縣褒忠國中邀請蠻牛飲品廣告主角「蠻牛先生」廖嘉琛（左）演講，遇到高個兒學生，做出和廣告中同樣搞笑的動作及表情。（許素惠攝）

早期以飲品廣告而走紅的「蠻牛先生」廖嘉琛夫婦24日受邀雲林縣褒忠國中演講，2人3腳的藝術人生扣人心弦，蔚為勵志典範，豐富的生命閱歷讓師生聽得如癡如醉，發問踴躍，誠如夫妻不平凡的相處模式，廖的答覆也跳脫框架，在在顛覆刻板印象。

廖嘉琛集演員、表演藝術與英文老師、太極武術教練、整復師等於一身，取得教育博士學位後，曾是東台灣台東、東華及慈濟等3大學助理教授，為了後半生的養生，如今是專業的整復師。

57歲的廖嘉琛說，很多人覺得他好像學很多，其實他在每階段都專注學一種，累積下來的人生就多彩多姿，所以不要放棄學習，例如他太太雖然只有1條腿，一樣能跳舞，還出國比賽拿很多金牌。

廖嘉琛介紹完後，幼年因車禍截肢的徐婉琪便翩翩起舞，不論是旋轉、分腿還是下腰，都和正常人一樣，舞姿曼妙，驚豔全場。

學生問徐婉琪克服困難學跳舞的心法？徐婉琪坦言先生要她學舞，初始很排斥，先生一直對她說「你是正常人」，就是因為這句話，讓她不覺得自己有缺陷，才能走出來。

有學生誇讚廖嘉琛很帥，廖卻說，從美學角度他並不帥，因為身高不高、小腹微凸，但他守時守信又守法，所以很帥。另類的定義顛覆師生對顏值的看法。

學生關注明星，受邀一起聆聽的長泰老學堂爺奶則對徐婉琪很是憐惜，拉著她直問1隻腳怎麼跳舞等等，夫婦感受到大家的熱情。

校長陳昭龍贈送《走過愛的蠻荒：撕掉羞恥印記，與溫柔同行的偏鄉教師》一書感謝廖嘉琛夫婦，該書也成為班書，希望孩子像作者文國士一樣，不論出身永不放棄努力。

https：／／www.youtube.com／watch？v=0Um4kzDUGV0＆feature=youtu.be

https：／／www.youtube.com／watch？v=iPpJDwVjHr8＆feature=youtu.be

(中時 )