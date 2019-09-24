衛福部長照司上周六宣布放寬外籍看護家庭使用喘息服務的門檻，並在今日公告上路，失能7級或以上者，可在外籍看護短暫休假時，使用每年14至21天的喘息服務，共17.9萬人受益。有民團認為現行門檻仍將有需求者排除在外，亦有民團認為政府欠缺人力配置考量，實際受益人數恐有落差。

長照2.0將服務內容分為4包，分別是照顧及專業服務、交通接送、輔具及居家環境無障礙改善服務、喘息服務。聘僱外籍看護的家庭，以往若使用第4包錢（喘息服務），需符合失能7級或以上，加上獨居或主要照顧者達70歲以上（老老照顧），否則就需全額自費。

根據中華民國家庭照顧者關懷總會統計，全台24萬聘僱外籍看護者當中，符合先前規定、可申請喘息服務者共2.8萬人。截至今年4月30日，實際的使用者卻僅有441人，使用率只有1.6％。

衛福部長照司副司長周道君表示，經過評估，衛福部決定取消獨居、老老照顧的條件，符合失能7級或以上條件者，可在外籍看護短暫休假時使用喘息服務，每年最多21天。一般戶需自行負擔16％、中低收負擔5％、低收入戶則免費使用。

家總秘書長陳景寧表示，民眾在聘僱外籍看護時，本來就需符合一定的門檻，因此使用者多為重度失能者。目前衛福部雖將使用條件放寬至7級以上，但許多人仍卡在6級的灰色地帶，有需求卻無法接受給付，呼籲衛福部改善。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏認為，衛福部接連釋出利多，雖是美意，卻欠缺人力配置的考量。喘息服務分為機構喘息、居家喘息、日照中心喘息等。面對長照人力不足，政府放寬喘息服務的門檻，將加重第一線人員的負擔，某些日照中心甚至六日都無法休息，實際的受益人數恐與政府喊出的17.9萬人有落差。他認為政府規劃政策時，應先備好人力，審慎處理。

(中時 )