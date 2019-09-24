秋行軍蟲災害緊急應變小組表示，年9月中旬為雲、嘉2期作硬質玉米種植期。近來秋行軍蟲性費洛蒙誘蟲器監測結果，誘捕到的雄成蟲數明顯增加，且接獲雲林縣台西、麥寮、四湖等地通報硬質玉米田區秋行軍蟲幼蟲案件驟增。為控制疫情，避免其擴大危害，應變小組籲請農民加強田間巡查及防治。

應變小組說，雲嘉南等地為國內2期作硬質玉米主要產區，申報轉（契）作種植面積及比率分別為847公頃（7％）、4961公頃（41％）、6190公頃（51％）。今年申報轉（契）作2期作硬質玉米於9月陸續栽種，種植後14至20天易受秋行軍蟲為害，近日已接獲多起通報。由於過去硬質玉米栽培採取粗放耕作，倘秋行軍蟲危害植株，不做防治將嚴重影響生產質量。

為協助地方政府做好秋行軍蟲防疫工作，應變小組已商請台大、中興、嘉大及屏科大等4校教學醫院，適時提供雲嘉南秋行軍蟲防疫工作技術協助。

應變小組強調，為推動大糧倉計畫，提升國產雜糧自給率，依「對地綠色環境給付計畫」相關作業規定，申報轉（契）作硬質玉米及青割玉米，經現地勘查未符合經濟生產、田間管理不善或未予病蟲害防治，均視為不合格，當期作不予獎勵。

秋行軍蟲緊急防疫目前仍屬第2階段，硬質玉米遭受秋行軍蟲為害須採取強制施藥，在轄區農業改良場專家指導下，選擇防檢局公告的緊急防治藥劑及施藥方式進行防治，有關防治的藥劑與第1次施藥人力工資由政府支應。

此外，農委會所屬試驗場所及各地方政府，正密集辦理秋行軍蟲宣導講習及田間巡查人員教育訓練，已辦理宣導講習共84場次，6382人次參與。至23日止，各縣市均有秋行軍蟲通報確定案件，合計534件，成蟲確定案例567件。已完成銷毀81件（21.79公頃），藥劑防治449件（1661.68公頃），其中金門藥劑防治案例即達277件（1598.19公頃）。

(中時 )