特地找來擁有美國籃球名校杜克大學資歷的麥特瓊斯，以及號稱「國寶」的大洋將米歇爾加入的台灣銀行，在花蓮觀護盃的第1戰，果然打出跟以往截然不同的快速球風，全場更轟進16顆三分球，終場96比74輕取倉促成軍的美國隊。

「我們賽前就知道對手美國隊，是在今天才真正成軍，彼此都是第1天見面，勢必沒什麼默契，但我交代大家不能輕敵，結果也做到了，」台銀總教練陳國維說，「以前我們首戰容易陷入單打獨鬥，現在變成合理單打，包含兩名洋將在內。」

麥特瓊斯投進4顆三分球，貢獻全隊最高17分，米歇爾也拿13分、11籃板及4助攻，表現完全不像才來台灣兩天，也才跟著台銀練過兩次模樣，陳國維表示，雖然明天碰上九太科技，才算是比較高強度的對抗，但他相當滿意兩名洋將。

「或許是出身杜克大學的緣故，瓊斯的判斷能力讓我很滿意，也會製造機會給隊友，是個團隊意識很強的球員，明天對上九太洋將維克值得觀察，」陳國維說，「至於米歇爾根本是個活寶，我們都叫他『洪金寶』，整個感覺就像過動兒。」

「米歇爾在場上也常提醒隊友，而且是用正確的方式，原本看他的比賽影片，我很擔心他的速度不夠快，如今看來應該可以跑，也跑得很可愛，」陳國維說，「現在我反而比較擔心身高問題，因為他報203公分，但我看來只有199公分。」

就連今年的選秀狀元張家禾，也在24日這場處女秀當中表現出色，貢獻了11分，陳國維表示，原本以為張家禾練球時比較溫和，卻在比賽時強勢上籃，讓陳總相當意外，「我想張家禾蠻快進入狀況的，只是防守強度還不夠而已。」

(中時電子報)