高市觀光局聯合28家旅宿業者推出超殺「秋冬補助專案」，更祭出百萬抽獎拚住房率。（柯宗緯攝）

高雄凱旋青年夜市搶搭「夜市消費券」方案，再加碼每張面額50元可再多抵5元，紅豆餅1張就可吃到11顆紅豆餅。（柯宗緯攝）

交通部觀光局推出「擴大國旅秋冬遊」補助方案，高市府觀光局攜手28日家旅宿業家搶搭商機，除有0元住宿、買一送一優惠外，青年夜市推出消費券加碼送。市府順勢推出「光輝10月」系列活動外，更祭出百萬抽獎送機票等好禮，刺激民眾遊高消費。

觀光局代理局長邱俊龍指出，上一波春遊專案，吸引大批觀光客遊高雄，統計今年上半年，住宿達 458萬人次，較去年同期成長79萬。這次秋冬補助，高雄有289家合法旅宿業者響應，其中28家順勢加碼推出大放送，讓旅客搶好康，期待更多業者加入。

多家旅宿業者推出限量「0元住宿」，包括御宿商旅、單人房站前館等。10月起多家旅宿業者更贈送住宿抵用券，包括國賓、漢來、寒軒、福華、西子灣大飯店站前館等送給使用秋冬補助入住旅客，500、1000元不等面額的住宿抵用券。

此外，高雄翰品酒店趁勢推出住房享用秋蟹，只要2100元起，高雄圓山大飯店，則推訂房送雙人下午茶優惠。義大遊樂世界推12歲以下兒童免費暢遊，陪同者599元的入場優惠價，再贈送「兒童回遊憑證」，下次還能免費入園一次。

緊鄰富野飯店的凱旋青年觀光夜市則推指定攤位消費，每張面額50元消費券可再多折5元，等於200元夜市消費券可抵220元，像是排隊名店紅豆餅11顆只要50元，相當划算。另外夜市也與「高雄好玩咖」APP合作，9月26日至10月27日成為會員就送50點夜市園遊券。

(中時 )