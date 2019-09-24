蔡英文總統9月14日到台南鹽水護庇宮參拜，受到群眾熱情包圍，沿途歡呼、凍蒜聲不斷，一掃被酸沒人氣的窘態。不過，今日網路有人PO出蔡英文拚人氣的秘密絕招：民進黨立委提名人賴惠員當時提供兌換券，利用兌換食米招徠民眾助陣。不過，兌換券是否觸犯賄選相關規定能待釐清。

9月14日，蔡英文下午2點50分左右抵達鹽水護庇宮，上百位民眾早早在廟前等候，爭相與她握手，並高呼凍蒜聲不斷。陪同蔡英文拜廟的有台南市長黃偉哲、立委葉宜津、民進黨主席卓榮泰、立委提名人賴惠員等。當時，蔡英文稱台南是最本土，也是最支持本土政權的地方，每次選舉台南得票率都最高，2020年要選總統和立委，拜託大家全力相挺。

事後，傳出民進黨立委提名人賴惠員為拉抬蔡英文人氣，特地印制兌換券，券上說明售價10元，可兌換好米一份。但重點在券上印有：下午3:00小英總統來了、下午3:30好米義賣活動。看來上百位民眾前來捧蔡英文總統場子，其實是想要10元換包米。小英總統若知道此事，恐怕心裡會不太舒服。

因為，網友PO文指出：「原來小陰台南鹽水人氣高，就是前腳走、後腳發米，老人家辛苦了」、「一包米多少有賄選嫌疑」、「為了一包米？毀了自己的未來，那不是愚蠢是什麼！」、「抓到了，抓到了『賄選』」、「鑽法律漏洞啊！」。

(中時電子報)