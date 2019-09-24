永達盃高雄國際輪椅網球公開賽26日將登場，市長韓國瑜（左）24日為選手打氣，親自上陣體驗打球。（柯宗緯攝）

永達盃高雄國際輪椅網球公開賽26日將登場，市長韓國瑜（中）24日為選手打氣。（柯宗緯攝）

永達盃高雄國際輪椅網球公開賽26日開打，有13個國家、150位以上選手參賽，總獎金高達2.2萬美金。市長韓國瑜24日親自上陣為活動暖身，坐上輪椅打球更加感同身受，事後直說「很耗體力」，感覺出身障選手克服困難、活出自信的精神。

韓國瑜致詞提及，3年來這項比賽已累積13個國家，逾500人次來參賽，這場賽事更是2020東京帕運亞洲區極為重要的積分站，亞洲各國及歐洲國家培訓中的帕運好手，也都來報名參賽，我國則選派8名國手組成國家代表隊參賽爭取帕運積分。

他感性說，這場競賽受限於選手的行動不便，必須坐輪椅之外，手部甚至要用膠布把球拍緊緊纏在手上，才能揮拍打球，更讓我們感受到身障選手克服困難，活出自信的感動，可作為所有人的表率。市府也將持續整合各方資源，協助障礙朋友踏出戶外。

他繼上回與桌球國手莊智淵在球場上PK後，昨天再發揮運動細胞，但這回是坐上輪椅打網球，顯得有些吃力，但仍意猶未盡直喊「再打！再打！」，事後坦言「真的很耗體力」，更感佩身障選手的艱辛。

運發局指出，這場賽事是2017年ITF（國際網球總會）授權的國際輪椅網球公開賽首次落腳高雄橋頭輪椅夢公園網球場，為歷來舉辦最高層級的輪椅運動賽事。今年加碼將賽事等級提升到ITF2等級，已成亞洲區重要的ITF巡迴賽之一站，冠軍積分達190分，是亞洲區最後一季等級最高的比賽。

(中時 )