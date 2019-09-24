桃園市警察局、桃園監理站辦理「酒駕再犯專班」道安講習實際體驗課程，並挑選在桃園殯儀館。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市交通警察大隊和桃園監理站24日辦理「酒駕再犯專班」道安講習實際體驗課程，共有40人參加，有民眾看見大體，腿軟到走不動。希望藉由實際生命教育，讓酒駕者尊重生命，切莫酒駕，以免害人害己。

警方表示，此次道安講習針對酒駕累犯，其中最高再犯11次、累計罰金超過100萬，透過觀看禮儀社服務人員講解大體洗穿課程，希望藉由生命教育相關課程警醒駕駛人尊重生命，切莫再酒駕，以免害人害己。

課程新竹區監理所長林翠蓉和桃園市交通局、桃園市交大及桃園市汽車貨運商業同業公會代表共同宣誓「預防酒駕，酒駕零容忍」宣誓。桃園監理站長林正郎表示，酒駕事故頻傳，近5年全國酒駕A1類交通事故已有3088死亡、近3萬6000人受傷，造成無數家庭破碎，將酒駕再犯班講習課程安排在殯儀館進行，讓學員見證死亡的最後旅程及體認生命的無價，學會珍惜他人生命。

(中時 )