中興大學男生宿舍義齋採文青風格設計。(興大提供／林欣儀台中傳真)

曾經被喻為「全台最爛宿舍」的國立中興大學男生宿舍一血前恥，歷經4年重新改造，終於終結1678張水泥床，校方24日舉辦「文青好宅義起來」義齋入厝活動，擺出前3年規畫的北歐風、日式風、居家風與最新文青風，讓男生宿舍增添些許藝術氣息。

興大5棟男宿舍分別命名為仁齋、義齋、信齋、禮齋、智齋，最新落成的義齋主打大學生最愛的文青風，以黑板牆展示、透過插畫人物「阿宅」與「阿青」的原創插畫穿插出現在寢室、公共空間，讓宿舍變得更有趣。

學校男生宿舍屋齡高達40年，因原本是舊式內裝設計、為上下鋪水泥床，曾被譽為全台最爛宿舍，校方從2016年開始逐年改造男生宿舍，並汰換1400張水泥床，今年同時改建女宿舍內的278張水泥床，讓學生宿舍大升級，吸引許多學生搶著申請。

歡慶男生宿舍成功變身，校方24日舉辦盛大的入厝儀式，校長薛富盛準備了200份小禮物贈送給住宿生、表達祝賀。薛富勝表示，上任後已完成4棟男生宿舍及1棟女生宿舍改造，目前還有1棟女宿在重建、預計今年啟用，預計將增加988個床位，此外，興大二村男宿也將於年底完工、將增加1216個床位。

(中時 )