「呼叫Starlight星球，這裡是NASA太空站！」「Yes！這裡是Starlight，我們50顆小行星已經準備好了，請帶領我們首航！」星光國際幼兒園的太空中心，24日傳來一陣陣的無線電對話聲，小朋友們踴躍的與NASA太空站科學家，透過視訊系統對話，上了一堂太空課程，與科學家迸出趣味的火花。

星光國際幼兒園目前是國內唯一學前階段的IB(International Baccalaureate國際文憑)候選學校，為拓展台灣孩童的學習視野，星光國際教育集團，星光教育集團與美國NASA太空中心已密切合作多年，設計了航太特色課程，24日與美國太空總署的航太專家連線進行遠距教學。

星光教育集團總裁黃祖兒表示，星光集團教育集團目前旗下有4間幼兒園，都走芬蘭教育的模式，要把國際觀的教育模式帶來台灣，讓孩子坐在台灣，放眼世界。今天的課程，為啟發幼兒對宇宙星空的熱情探索與無限想像，當初透過與NASA駐台代表處，與NASA搭上線，經由他們的評估，才選定與我們合作，感謝美國那邊科學家，犧牲休息時間（因為地球時差的關係）與我們幼兒園連線教學，滿足台灣孩子求知的慾望。

星光教育機構總校長曾金美表示，今日的課程是經由視訊與NASA科學家史蒂芬連線，透過解析，讓孩子們知道太空人在太空中是如何行動、如何吃東西、穿什麼衣服、在太空中做什事，透過現身說法，培養幼兒的好奇心與主動探索的勇氣，往後也將每月固定進行NASA跨國連線對話課程，為孩子們逐步搭建探究學習的鷹架，讓孩子們站在巨人的肩膀上看得更高更遠！

(中時 )